Вингер Челси Михаил Мудрик якобы может попробовать себя в спринтерских соревнованиях – его агенты ответили на эти слухи.

"Наш клиент не рассматривает возможность стать олимпийским спринтером, как утверждается. Такое обвинение ставит под сомнение преданность нашего клиента своей футбольной карьере и, таким образом, чрезвычайно вредит его профессиональной репутации.

Эти публикации наносят особый вред нашему клиенту, вызвали очень значительные страдания и смущение, а также рискуют финансовым ущербом. Осознание того, что ложные обвинения остаются свободно доступными для читателей в Интернете, вызывает у нашего клиента очень большой дискомфорт и тревогу", – приводит слова представителей Мудрика Insidethegames.

Также отмечается, что "обманчивые статьи в интернете встретили решительный протест представителей Мудрика, которые требуют немедленного опровержения и полного удаления со всех платформ. Они также выразили обеспокоенность относительно влияния таких сообщений на личное благополучие и профессиональный имидж игрока". В частности, новости о том, что Мудрик может сменить амплуа и стать профессиональным спринтером, уже были удалены из таких изданий как Marca.

