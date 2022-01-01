"2021 год стал для меня прорывным, но он тоже был сложным и эмоциональным. Хотелось бы сделать следующий еще лучше.

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Думаю, болельщики, которые внимательно смотрят футбол, видят, что кроме техники и скорости я очень много работаю над другими аспектами: командной игрой, действиями в отборе, также не менее важна позиционная игра с мячом и без мяча. Ну а над техникой и скоростью нужно и так постоянно продолжать работать.

А что касается тех качеств, которые нужно развивать на зимних сборах в первую очередь... Я очень недоволен своей скоростью и выносливостью – в первую очередь хотелось бы улучшить эти качества. Еще – игра головой, удары, найти больше взаимопонимания с партнерами на поле", – цитирует Мудрика официальный сайт Шахтера.

Напомним, Михаил был признан лучшим игроком Шахтера в уходящем году. В текущем сезоне он провел за донецкую команду 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.

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