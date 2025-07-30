Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик продолжает искать себя, пока продолжается его дисквалификация от футбола.

Блогер Signaturk4 в своем TikTok опубликовал нарезку моментов из игры в CS:2 (Counter-Strike – прим.), где сыграл вместе с Михаилом Мудриком в одной команде.

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Звезда Челси моментами ярко себя проявил, убивая врага в непростых ситуациях. Из негативного отметим, что общение в игре проходит исключительно на русском языке.

Напомним, что Михаилу Мудрику грозит дисквалификация до 4 лет из-за обнаруженных в его крови запрещенных веществ. Украинца отстранили от футбола после проваленного допинг-теста еще в декабре 2024 года.

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