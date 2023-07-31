Мудрик нарвался на странный игнор Почеттино, оказавшись среди трех "забытых" в Челси
Челси обыграл Фулхэм (2:0) в рамках подготовки к сезону. Голами отличились Тьягу Силва и Кристофер Нкунку.
Контрольный матч
Челси – Фулхэм – 2:0
Голы: Силва, 20, Нкунку, 41
Челси и Фулхэм, готовясь к старту АПЛ, проводят товарищеские матчи в США. "Синие" ранее разгромили Рексхэм, переиграли Брайтон и расписали ничью с Ньюкаслом. Михаил Мудрик положил красивый гол в ворота команды Де Дзерби, однако сегодня был обделен вниманием тренера.
Мудрик забил эффектный первый гол за Челси в сверхрезультативной игре с Де Дзерби
Маурисио Почеттино сделал 12 замен, использовав в матче 23 игрока. Однако не дал сыграть ни минуты Мудрику. Украинец стал одним из трех футболистов Челси (еще Кепа и 18-летний Морейра), просидевших весь поединок в запасе. Хотя уже в перерыве Михаил активно разминался. Twitter кишит вопросами, почему же Почеттино решил проигнорировать Мудрика.
Челси победил Фулхэм благодаря двум голам в первом тайме. Тьягу Силва открыл счет – капитан замкнул подачу Чилуэлла с углового. А удвоил преимущество Нкунку. Новичок команды сыграл на добивании после удачных действий и мощного удара Чуквуэмеки.