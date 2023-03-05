Сложная ситуация украинца на Стемфорд Бридж привлекла внимание авторитетного издания AS. Испанцы не понимают, как игрок за 70+30 млн евро мог так быстро растерять доверие тренера.

Все начиналось ярко – Мудрик поразил Англию 36 минутами финтов и передач против Ливерпуля. Затем тренер Челси Грэм Поттер дал новичку 3 подряд шанса в основе (46 минут, 67 минут и 71 минута). Впрочем, игра Михаила уже не радовала, результативные действия так и не появлялись. Мудрик вернулся на скамейку запасных с постепенным уменьшением времени (27 минут, 8 минут).

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Последняя игра против Лидса вообще выглядела как приговор украинцу. Челси наконец-то одержал победу, но Мудрик исполнил чисто роль зрителя. Поттер даже не просил его разминаться, хотя дал такое указание Обамеянгу. Опытного нападающего выбросили из заявки на ЛЧ и вообще хотели продать, а сейчас в иерархии он стоит выше 100-миллионного Мудрика!

В ближайших матчах перемен ожидать не стоит. Впереди важные поединки с Боруссией и Лестером, и вряд ли Поттер откажется от состава, принесшего успех. Если Мудрик не покажет никаких признаков прогресса к концу сезона, то летом может подняться вопрос о его востребованности на Стемфорд Бридж. Пример Ромелу Лукаку или того же Обамеянга показывает, что ценник и статус футболиста никак не спасут в случае провальных выступлений на поле.

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