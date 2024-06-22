Английские СМИ были поражены игрой Михаила Мудрика и Александра Зинченко. Первый неоднократно разгонял атаки Украины, а второй, несмотря на ошибку в пропущенном мяче, стал одним из лучших в отборах и перехватах.

Продолжает разочаровывать Артем Довбик – Пичичи снова не забил, хотя моментами играл очень тонко и остроумно. Нападающему Жироны достались от итальянских СМИ – Довбика связывали с Наполи и Миланом. А вот словацкие СМИ накидывали и откровенно пророссийские нарративы, якобы игроки сборной Украины слишком эмоционально праздновали голы, а также что много украинских болельщиков находились на стадионе. Досталось и Томашу Суслову, который играет за Словакию, но имеет украинские корни. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

"Огидна атака на українців": словацьким ЗМІ соромно після матчу Євро-2024 – під ударом тренер і зірка ПСЖ