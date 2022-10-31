За Мудриком следят в Европе не только скауты, но и простые болельщики. После эффектных матчей в Лиге чемпионов едва ли не каждый топ-клуб хочет видеть у себя Михаила. Отпугивает только цена, которую Шахтер требует за своего лидера.

Реал испугался неадекватных аппетитов Шахтера за Мудрика – остались 3 реальных претендента

Мудрик фанатично сконцентрирован на футбольном прогрессе. В Tiktok выложили нарезку, как украинец тренируется. Миша таскает железо в футболке Милана. Видео за сутки набрало 123 тысячи просмотров и попало на глаза фанатам "россонери".

Фанатский портал SempreMilan сразу же напомнил, что летом Милан пытался подписать Мудрика. Болельщики получили надежду, что футболист может заинтересоваться вариантом в Италии и повторить историю Шевченко.