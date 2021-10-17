Мудрик нацелился на место Коноплянки в сборной Украины
Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик поделился амбициозными планами на будущее.
"Я готов к сборной Украины. Как только тренер национальной команды посчитает, что я нужен команде, – это станет возможным.
Мудрик признался, почему не смог закрепиться в Шахтере при Фонсеке
Я понимаю, что есть хороший шанс застолбить за собой место на левом фланге атаки в сборной после травмы Коноплянки. Но это место не вакантно. Все равно в сборной много хороших фланговых футболистов. Хотя да, это моя цель, оказаться там. Буду работать, чтобы попасть в национальную команду", – сказал Мудрик в интервью программе "BurBuzz".
Напомним, Михаил выступал за сборную Украины разных возрастных групп, однако вызова в национальную команду пока не дождался.
В текущем сезоне он сыграл за "горняков" в 8 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
Шахтер уничтожил Зарю, забив 6 голов – "горняки" умно готовятся к Реалу, а проект Скрипника уже не может конкурировать