"Я готов к сборной Украины. Как только тренер национальной команды посчитает, что я нужен команде, – это станет возможным.

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Я понимаю, что есть хороший шанс застолбить за собой место на левом фланге атаки в сборной после травмы Коноплянки. Но это место не вакантно. Все равно в сборной много хороших фланговых футболистов. Хотя да, это моя цель, оказаться там. Буду работать, чтобы попасть в национальную команду", – сказал Мудрик в интервью программе "BurBuzz".

Напомним, Михаил выступал за сборную Украины разных возрастных групп, однако вызова в национальную команду пока не дождался.

В текущем сезоне он сыграл за "горняков" в 8 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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