Вингер Челси Михаил Мудрик наконец-то может сыграть в стартовом составе лондонцев в этом сезоне.

"Михаил Мудрик не получал возможностей сыграть в основе, довольствуясь лишь эпизодическими выходами на замену в играх, где "синие" должны были отыгрываться против соперников, которые низко обороняются. Фактически, он лишь однажды отыграл все 90 минут в АПЛ, выйдя в старте лишь в 7 матчах.

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Украинский легионер также никогда не выходил в стартовом составе лондонцев больше, чем в двух матчах подряд, но именно на него обрушился основной удар критики из-за неудачной игры Челси после прихода Тодда Бёли. Так, значительная часть болельщиков призвала Почеттино наконец-то довериться Мудрику на левом фланге и вернуть Бена Чилвела на место левого защитника.

Интересно, что дуэт был в одной команде во время тренировки, поэтому, возможно, босс "синих" планирует изменить свой стартовый состав", – отмечает издание Football.london.

Таким образом, появления Мудрика в стартовом составе Челси можно будет ожидать на игру против Борнмута, которая состоится 17 сентября, начало в 16:00.

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