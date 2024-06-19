Руководство "синих" не очень довольно тем, как украинец выступает за команду. Михаил Мудрик за 1,5 года не смог закрепиться в основе Челси, а его результативность не впечатляет.

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Как сообщает Football Insider, лондонцы могут продать украинского вингера, если достигнут договоренности с Кристал Пэлас относительно Майкла Олисе. Приход француза усилит конкуренцию в нападении и перегрузит линию атаки, поэтому Челси отпустят одного из игроков, а именно Михаила Мудрика.

В контракте Олисе есть прописанная клаусула, однако вопрос ее активации будет непростым решением для "синих". Сейчас Челси начал переговоры с "орлами" по трансферу француза.

Напомним, Олисе выступает за Кристал Пэлас с 2021 года. Его действующее соглашение действует еще три сезона. В кампании 2023/24 22-летний вингер забил 10 голов в 19 матчах АПЛ.

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