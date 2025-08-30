Спортивный директор Бенфики Руй Педро Браз отправился в Лондон для переговоров с Челси по трансферу Михаила Мудрика, сообщает SICNoticias.

Интересно, что Мудрик может оказаться в Бенфике вместе со своим близким другом Георгием Судаковым, который завершает переход в португальский клуб. Также за "орлов" выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

В прошлом сезоне Михаил забил за Челси 3 гола и отдал 5 голевых передач в 15 матчах во всех соревнованиях. Напомним, что Мудрику грозит дисквалификация до 4 лет из-за обнаруженных в его крови запрещенных веществ. Украинца отстранили от футбола после проваленного допинг-теста еще в декабре 2024 года.

Rui Pedro Braz está em Londres a negociar Mykhailo Mudryk. (@SICNoticias) pic.twitter.com/wNGXKBVFiw — PLUS Benfica (@plusbenfica) August 29, 2025

