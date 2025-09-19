После допинг-скандала, из-за которого Михаилу Мудрику грозит долговременная дисквалификация, украинский футболист может сменить вид спорта, сообщает Marca.

УАФ прокомментировала допинг-дело Мудрика: "Ни один представитель Федерации не был вовлечен"

24-летний украинец серьезно задумался над возможностью стать профессиональным спринтером и выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Мудрик уже тренируется с национальной сборной по спринту под руководством бывших олимпийцев.

Для участия на Олимпиаде ему сначала придется пройти национальный отбор, а также выполнить минимальные требования Всемирной легкоатлетической федерации.

Мудрик установил рекорд скорости в своем дебютном матче в Премьер-лиге в 2023 году, развив максимальную скорость 36,67 км/ч.

Напомним, что Михаил в последний раз выходил на поле в конце 2024 года. С тех пор украинец находится под следствием по допинговому делу. Мудрику, по разным оценкам, грозит отстранение от футбола на срок от двух до четырех лет.

