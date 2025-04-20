24-летний полузащитник Челси продолжает интересовать другие клубы, несмотря на возможную дисквалификацию из-за положительного теста на допинг. Михаила Мудрика хочет подписать турецкий Фенербахче, сообщает Fanatik.

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Отмечается, что в трансфере украинца заинтересован именитый тренер стамбульцев – Жозе Моуринью. Представители турецкого клуба уже начали переговоры с Челси относительно возможного перехода Мудрика. Помимо украинского вингера, Фенербахче также проявляет интерес к нападающему Кристоферу Нкунку, защитнику Уэсли Фофана и молодому полузащитнику Лесли Угочукву. Ранее сообщалось, что Челси летом планирует провести масштабную "чистку" команды, распрощавшись с группой игроков и приобрести на их место новых.

Напомним, в нынешнем сезоне Михаил Мудрик провел 15 матчей за клуб, забил 3 гола и отдал 4 ассиста. В декабре 2024 года стало известно о проваленном допинг-тесте украинского футболиста, игроку грозит дисквалификация на четыре года.

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