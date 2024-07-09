Мудрик может получить сильного конкурента – Челси хочет купить финалиста Лиги чемпионов
Трансферные планы Челси могут серьезно повлиять на перспективы Михаила Мудрика.
Лондонский клуб попытается подписать вингера дортмундской Боруссии Карима Адейеми. Челси уже связался с игроком, чтобы убедить его, сообщает Кристиан Фальк.
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По информации инсайдера, переговоры между клубами пока не стартовали, но это вопрос ближайшего будущего. Боруссия хочет получить 30 миллионов компенсации за футболиста, на которого также претендует Ювентус.
К слову, если Адейеми действительно присоединится к Челси, то будет прямым конкурентом Михаилу Мудрику. Оба играют на левом фланге атаки. Правда, 22-летний немец также может легко закрыть центр нападения и правый фланг.
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