"Синие" поставили цель на новый сезон вернуться в четверку лучших команд АПЛ. Для того, чтобы достичь этого, руководство считает, что команде надо усилить линию атаки.

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Как сообщает TEAMtalk, Челси решил, что нападающий РБ Лейпцига Лоис Опенда является идеальным профилем для нужд команды и их нового босса Энцо Марески. В контракте бельгийца с немецким клубом есть пункт об уходе, но его возможно активировать только в следующем году. Поэтому Челси будет искать способ подписать Опенда уже этим летом.

Напомним, за лондонцев выступает Михаил Мудрик. Украинец преимущественно выходит слева на фланге. Приход Опенда может усилить конкуренцию для Мудрика, поскольку Лоис может играть где угодно в атаке.

Бельгиец присоединился к РБ Лейпцига в 2023 году. В Бундеслиге Опенда сыграл в 34 матчах, забив 24 гола.

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