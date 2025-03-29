Украинский вингер может стать частью будущей сделки о трансфере Баде в Челси, сообщает Fichajes. Отмечается, что английский клуб готов выплатить за 24-летнего француза 30 миллионов евро, а также в рамках договоренностей обменять его на Трево Чалоба или Михаила Мудрика.

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В контракте защитника Севильи прописана клаусула в размере 60 миллионов евро, однако из-за финансовых проблем андалусийцы могут продать его за меньшую цену. Впрочем, для Челси подписать игрока будет проблематично, ведь им также интересуется Ливерпуль.

Напомним, Михаил Мудрик пока отстранен от игр и тренировок своего клуба из-за положительного теста на допинг. В случае подтверждения нарушения украинскому футболисту грозит дисквалификация на четыре года.

В нынешнем сезоне Лоик Баде провел 24 матча за Севилью, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с испанским клубом рассчитан до 30 января 2029 года.

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