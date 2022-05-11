Шахтер и Мудрик сомневаются в согласовании трансфера в Байер или Брентфорд, сообщает Sky Sports.

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Сообщается, что Брентфорд провел успешные переговоры с "горняками", однако сам игрок сомневается из-за войны в Украине. Ранее сообщалось, что Михаил склоняется к варианту с леверкузенским Байером.

Напомним, контракт Мудрика с Шахтером действует до 2026 года. Об интересе к украинцу заявляли английский Брентфорд, немецкий Байер, французский Ланс, португальская Бенфика и итальянский Милан. Отмечалось, что представитель АПЛ даже согласился выложить за Михаила 20 млн евро.

К слову, в сезоне 2021/22 Мудрик провел за Шахтер 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.

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