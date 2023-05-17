"Сороки" заранее готовятся к новому сезону, поскольку команда может попасть в Лигу чемпионов. В этом случае Ньюкаслу понадобится качественное усиление.

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Как сообщает Marca, английский клуб рассматривает возможность трансфера Жоау Фелиша В настоящее время португальская звезда выступает на правах аренды в Челси. Поскольку у "синих" раздутый состав и были значительные траты, вряд ли они смогут выкупить вингера у Атлетико. Ньюкасл стремится этим воспользоваться и предложить "матрасникам" около 100 миллионов евро за Фелиша.

В текущем сезоне португалец сыграл за Челси в 18 матчах. В его активе всего три забитых мяча.

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