Михаил Мудрик, выступающий за Челси, не сможет помочь команде Руслана Ротаня на Олимпиаде. Та же участь постигла и Энцо Фернандеса. Аргентинец надеялся поехать на турнир в составе своей сборной, но Челси изменил решение.

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"Я сделал все возможное, чтобы быть на Олимпиаде. Почеттино одобрил мое решение. Но потом была смена тренера, и клуб изменил свою позицию. Сделал все возможное, чтобы быть на Олимпиаде, прошу прощения у Маскерано", – цитирует аргентинского полузащитника Челси Фабрицио Романо.

Вероятно, что приход на место Маурисио Почеттино Энцо Марески стал ключевым в решение лондонцев относительно участия их игроков на турнире.

Напомним, что Олимпиада-2024 начнется 24 июля и завершится 10 августа. Сборная Украины на турнире сыграет на групповом этапе с Аргентиной, Марокко и Ираком.

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