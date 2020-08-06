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Мудрик: Кто называет меня украинским Неймаром – тот ошибается

23:33 - Читати українською
Мудрик: Кто называет меня украинским Неймаром – тот ошибается
Михаил Мудрик / Фото ФК Шахтер

Новоиспеченный полузащитник Десны Михаил Мудрик поделился впечатлениями от черниговской команды после спарринга с Динамо U-21 (2:2).

"Адаптация в новом клубе? Думаю, будет не трудно. Любую тактику можно понять. Несколько тренировок и я пойму как играет команда. Знал нескольких ребят, с которыми играл раньше, Калитвинцева. Но лично знаком не со многими. Но видел как играли они, как играла команда.

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Меня называют украинским Неймаром? Если кто-то так говорит, скажите им, что они ошибаются. Во-первых, я не звезда, а, во-вторых, знаю, что болельщики любят красивый футбол. Для этого, чтобы показывать качественный и результативный футбол, я и работаю", – цитирует Мудрика официальный сайт клуба.

Напомним, Десна на один сезон арендовала Михаила Мудрика у Шахтера.

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