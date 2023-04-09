22-летний футболист решил кардинально изменить образ жизни, чтобы добиться успеха в Западном Лондоне. Для этого Михаил попытается воспроизвести атмосферу домашнего уюта, утверждает The Sun.

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В ближайших планах украинца привезти в столицу Великобритании свою семью, чтобы она жила с ним. Мудрик надеется, что домашний уют поможет ему восстановить форму, ведь сейчас он чувствует себя одиноким.

Давят на вингера и результаты. Михаил отлично проявил себя в дебютном поединке за "синих" против Ливерпуля, но дальше выступал неоднозначно. Сейчас в его активе 10 неполных матчей и всего один ассист.

К слову, уже в среду, 12 апреля, Челси будет противостоять Реалу в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов.

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