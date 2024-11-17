Мудрик спровоцировал автогол грузин и был одним из самых заметных на поле. Его связку с Судаковым уже "рекламируют" для Челси. Очередной солидный матч выдал Илья Забарный, который проявил себя даже в атаке.

"Это ли не самое глубокое дно в истории?": Мудрик – единственная надежда, сборную номинируют в Книгу рекордов Гиннеса, лицо Каладзе

Грузины жаловались на судейство Криса Каваны. Мол, англичанин должен был удалять Зубкова и ставить пенальти в ворота Трубина. "Футбол 24" разбирает все эти темы в очередном выпуске на YouTube-канале.