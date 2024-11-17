Мудрик как Роналдиньо, Забарного сватают в Реал не зря, Судаков активирует машину – "лучший в мире" играет за Украину
17 ноября 23:26 - Читати українською
Лидеры сборной Украины оставили неоднозначное впечатление в матче 5-го тура Лиги наций против Грузии (1:1).
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Мудрик спровоцировал автогол грузин и был одним из самых заметных на поле. Его связку с Судаковым уже "рекламируют" для Челси. Очередной солидный матч выдал Илья Забарный, который проявил себя даже в атаке.
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Грузины жаловались на судейство Криса Каваны. Мол, англичанин должен был удалять Зубкова и ставить пенальти в ворота Трубина. "Футбол 24" разбирает все эти темы в очередном выпуске на YouTube-канале.
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