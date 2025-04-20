Украинский нападающий находится вне состава "синих" из-за отстранения после сдачи положительного допинг-теста в декабре 2024 года. Михаил Мудрик редко появляется на публике, и не радует болельщиков активностью в соцсетях.

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Челси в инстаграме выложил сообщение, вспомнив победу над Вулверхэмптоном в 2023 году со счетом 2:0. Один из голов забил именно Мудрик. Михаил прокомментировал фотографию одним грустным смайлом. Фанаты мгновенно отреагировали, написав, что скучают по украинцу.

Напомним, Мудрик присоединился к Челси в январе 2023 года. Всего Михаил сыграл за "синих" в 73 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 11 ассистов.

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