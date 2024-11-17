Мудрик имел вопросы к Яремчуку после матча против Грузии – форвард испортил хорошую атаку на последних секундах
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук сожалеет из-за упущенных возможностей в конце матча Лиги наций против Грузии (1:1).
– Могли забить, а могли и пропустить. Считаю, ничья – наиболее справедливый результат. Конечно, в конце где-то могли забить, но в целом Грузия во 2-ом тайме была более опасна, чем Украина, поэтому, я думаю, заслуженная ничья для обеих команд.
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– Они, когда забили, понеслись?
– Да, было тяжело, конечно. Когда они забили и начали давить – было непросто.
– Вспомни момент, когда мы могли забивать. Ты так классно отдал, и сначала удар Гуцуляка, потом еще один удар Назаренко.
– Выбежали в атаку, получил свое пространство, создали голевой момент. Где-то не повезло немножко.
– Мудрик очень долго тебе что-то говорил после игры, прямо остановил. О чем говорили?
– У меня был момент в конце, когда я с фланга простреливал. Можно было ему катить назад, но меня защитник немножко подтолкнул, и я не мог уже отдавать ему передачу. Если бы отдал, думаю, также голевой момент был бы.
– Впереди игра с Албанией. Какие мысли об этом?
– За сборную всегда матчи очень ответственные. Албания – команда непростая, прошлый раз проиграли с ними, поэтому будет очень сложно. Болельщики горячие, у команды итальянский такой стиль. Хорошо обороняются, сложно против них играть.
– Немного расстроены все сейчас, потому что такой эмоциональный матч?
– Двойственные ощущения. Выигрывали до 80-й минуты, в конце еще могли забить. Немножко такое опустошение, – резюмировал Яремчук в комментарии ВЗБІРНА.
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