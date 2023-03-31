"До возвращения Тиагу и Аспиликуэты еще далеко. Рахим возвращается, но завтра еще не сыграет. Возможно, будет больше шансов во вторник. Он близок к возвращению.

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Маунт тренировался и доступен, может быть, не со старта. Фофана пропустит игру, потому что его подколенное сухожилие все еще немного напряжено. Есть шанс сыграть во вторник. Пулишич пока тренируется отдельно, поскольку простудился по возвращении из сборной. Мы еще проверим его в последний момент" – цитирует Поттера Football.London.

Проблемы Стерлинга и Пулишича дают Мудрику шанс вернуться в стартовый состав. Завтра (1 апреля) Челси примет Астон Виллу, начало в 19:30 по киевскому времени.

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