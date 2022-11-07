Еще одним претендентом на трансфер Мудрика стал Ньюкасл, сообщает журналист Пит О'Рурк. "Сороки" настроены навязать конкуренцию за украинца другим топ-клубам, но есть одна проблема – необходимо убедить Михаила перебраться именно на Сент-Джеймс Парк.

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"Я уверен, что Мудрик прямо сейчас будет стремиться присоединиться к одному из элитных европейских клубов в той форме, которую он показал за Шахтер, особенно в Лиге чемпионов этого сезона. Поэтому у него не будет недостатка в предложениях. Среди них – Арсенал и другие клубы Премьер-лиги, а также клубы по всей Европе, которые, я уверен, заинтересованы в Мудрике", – приводит слова журналиста Give Me Sport. Также сообщалось, что Михаилом интересует и мадридский Реал.

Отметим, что Мудрик в текущем сезоне сыграл 14 матчей за Шахтер во всех турнирах, отличившись 7 голами и 7 ассистами.

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