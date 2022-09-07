Мудрик или Швед: УЕФА выбрал лучшего игрока матча РБ Лейпциг – Шахтер
13:31 - Читати українською
Вингер "горняков" Марьян Швед получил высокую оценку по итогам встречи первого тура группового этапа ЛЧ.
завершено
Марьян Швед 16’
Марьян Швед 59’
Михаил Мудрик 76’
Лассина Траоре 85’
16’ Марьян Швед
59’ Марьян Швед
76’ Михаил Мудрик
85’ Лассина Траоре
Лучшим игроком победного для украинцев поединка назван новичок "горняков", оформивший дубль, сообщает пресс-служба клуба.
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Другим претендентом на звание MVP был Михаил Мудрик. Вингер отметился третьим голом в поединке и отдал две результативные передачи на Шведа и Траоре.
Шахтер по итогам первого тура возглавил группу F Лиги чемпионов. В следующем туре коллектив Игора Йовичевича будет противостоять Селтику.
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