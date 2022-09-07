Лучшим игроком победного для украинцев поединка назван новичок "горняков", оформивший дубль, сообщает пресс- служба клуба.

Шахтер – главная сенсация Лиги чемпионов! Как они это сделали?

Другим претендентом на звание MVP был Михаил Мудрик. Вингер отметился третьим голом в поединке и отдал две результативные передачи на Шведа и Траоре.

Шахтер по итогам первого тура возглавил группу F Лиги чемпионов. В следующем туре коллектив Игора Йовичевича будет противостоять Селтику.

Мудрик – 100 мільйонів, Шведа – у збірну: Шахтар №1, поки Суркіс "переймається халявними трансляціями для дідів на селі"