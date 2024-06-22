Трое украинских игроков не поедут на Олимпийские игры, которые состоятся этим летом в Париже.

Михаил Мудрик, Илья Забарный и Иван Желизко не сыграют на футбольном турнире Олимпиады-2024, сообщает журналист Игорь Бурбас.

"Этот диалог не всем будет нравиться": Ротань ожидает непростой разговор с клубами из-за заявки сборной Украины на Олимпиаду

По информации источника, в УАФ поступили письма от Челси, Борнмута и Лехии, где указано, что эти клубы отказываются отпускать своих игроков на Олимпийские игры. Относительно Динамо, киевский клуб подтвердил участие Максима Брагара и Николая Михайленко в турнире. Вопрос с Назаром Волошиной остается открытым.

Напомним, что на Олимпиаде-2024 сборная Украины оказалась в одной группе с Аргентиной, Марокко и Ираком.

Украина одержала волевую победу над Словакией – Ангел-хранитель Яремчук и Шапаренко удержали сборную на Евро-2024