В АПЛ в старт своей команды попал только Илья Забарный. Зинченко, Миколенко и Ярмолюк вообще не играли, а Мудрик вышел только на замену. Вингер Челси упустил момент и нарвался на гнев фанатов. Зато в соцсетях все хорошо – Михаил вместе с Трубиным похвастались знанием классики украинской поэзии.

Во Франции продолжают продавать Малиновского, а в Германии произошло дерби украинцев на юношеском уровне. Об этих и других новостях подробнее в дайджесте на YouTube-канале Футбол 24.

"В Жироне появился принц": Испания кайфует от голевого дебюта Довбика – фанатам прогнозируют много праздничных вечеров