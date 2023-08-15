Мудрик и Трубин нашли достойную замену попсе, украинцы устроили разборки в мини-Бундеслиге
00:16 - Читати українською
Первые туры европейских топ-чемпионатов подарили много интересного и для украинской аудитории.
В АПЛ в старт своей команды попал только Илья Забарный. Зинченко, Миколенко и Ярмолюк вообще не играли, а Мудрик вышел только на замену. Вингер Челси упустил момент и нарвался на гнев фанатов. Зато в соцсетях все хорошо – Михаил вместе с Трубиным похвастались знанием классики украинской поэзии.
Во Франции продолжают продавать Малиновского, а в Германии произошло дерби украинцев на юношеском уровне. Об этих и других новостях подробнее в дайджесте на YouTube-канале Футбол 24.
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