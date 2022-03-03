Михаил Мудрик и Георгий Судаков совместно готовы оказывать посильную гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается в Киеве.

Мораес: Я не был рожден для того, чтобы попасть в зону боевых действий

"Киев – Деснянский, Дарницкий, Днепровский районы. Я со своим другом Михаилом Мудриком хотим помочь гуманитарной помощью. Напишите, кто в чем нуждается. Будем стараться помочь всем, чем сможем", – написал Судаков в Instagram.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

Россия напала на Украину: УЕФА карает Беларусь, наши женщины могут заменить россиянок на Евро, подарок для Польши (LIVE)