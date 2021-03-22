Футболисты Шахтера Алексей Шевченко и Михаил Мудрик посетили тренировку детей с особенностями развития в рамках проекта "Давай, играй!".

Алексей Шевченко и Михаил Мудрик потренировались с детьми с особыми потребностями / ФК Шахтер

Мероприятие состоялось в Харькове в рамках кампании #Morethanfootball Action Weeks 2021, которая проходит с 22 марта по 18 апреля, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Михаил Мудрик и Алексей Шевченко приняли непосредственное участие в тренировке, поиграли в футбол, сделали совместные фото, пообщались с детьми и вручили им подарки.

"Эмоции только положительные! Улыбки на лицах детей – это дорогого стоит. Я очень рад, если футбол привносит в их жизнь позитив и радость. Это как раз самое главное: чтобы дети находили дело, их радует", – отметил Мудрик.

"Считаю, что такие мероприятия нужно проводить чаще. Дети счастливы, улыбаются. Это очень влияет на эмоциональное состояние. Спасибо футбольному клубу Шахтер за то, что он обращает внимание на таких детей", – поддержал партнера Шевченко.

К слову, Shakhtar Social регулярно проводит бесплатные тренировки для детей с особенностями развития по адаптированной методике, разработанной специально для Disability Football в шести городах Украины (Киев, Харьков, Львов, Полтава, Ивано-Франковск, Мариуполь).

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