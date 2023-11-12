"Хорошая реклама для АПЛ, зрелищная игра, в которой обе команды хотели победить. Но я ничего другого и не ожидал. Челси имеет прекрасную команду. И мы знаем, что против сильных соперников она всегда играет хорошо.

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Мы навязали им свою игру, но контролировать ее было сложно, а Палмер и Мудрик показали свое мастерство. С их дриблингом и умением делать рывки контролировать игру сложно. Они действовали агрессивно.

Мы владели инициативой и в 2-3 атаках выходили один на один, но не смогли забить. Равная игра, результат справедливый. Я поздравляю команду, нас ждет перерыв, мы уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Я бы предпочел победить 7:0, но на таком уровне в матче против прекрасной команды это невозможно, потому что есть, то есть. Не знаю, сколько ударов было у команд, но обе пытались добиться своего и делали то, что должны", – цитирует наставника "горожан" BBC.

Напомним, что Манчестер Сити находится на первом месте в турнирной таблице АПЛ с 28 очками. Челси занимает 10 строчку с 16 баллами.

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