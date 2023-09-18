Мудрик и Ко повторили антирекорд 90-х в АПЛ – нелестная история для Челси
00:10 - Читати українською
Челси под руководством Маурисио Почеттино продолжает буксовать на старте сезона 2023/24.
Лондонцы в пятом туре АПЛ не смогли забить Борнмуту (0:0). В целом у "синих" лишь пять голов в текущем сезоне. Это самый низкий показатель результативности с 90-х
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Согласно данным Opta, последний раз когда Челси ограничивался 5 голами за пять туров было в кампании 1995/96. Тогда лондонцы финишировали лишь на 11 месте в турнирной таблице АПЛ.
Сейчас команда Маурисио Почеттино находится на 14 строчке, имея пять баллов. В следующем туре Челси сыграет против Астон Виллы.
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