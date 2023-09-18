Лондонцы в пятом туре АПЛ не смогли забить Борнмуту (0:0). В целом у "синих" лишь пять голов в текущем сезоне. Это самый низкий показатель результативности с 90-х

Мудрик против Забарного в видеообзоре матча Борнмут – Челси

Согласно данным Opta, последний раз когда Челси ограничивался 5 голами за пять туров было в кампании 1995/96. Тогда лондонцы финишировали лишь на 11 месте в турнирной таблице АПЛ.

Сейчас команда Маурисио Почеттино находится на 14 строчке, имея пять баллов. В следующем туре Челси сыграет против Астон Виллы.

Челси снова провалился в матче АПЛ – Мудрик засиял в битве против Забарного, но партнеры подвели