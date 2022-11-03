Вингер сборной Украины Михаил Мудрик вписал свое имя в скрижали текущего сезона самого престижного евротурнира.

21-летний футболист в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Селтика развил скорость до 36,6 км/ч, став самым быстрым игроком в истории Шахтера.

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В итоге этот рывок позволил Мудрику возглавить рейтинг самых быстрых игроков этого сезона ЛЧ. Вместе с ним до 36,6 км/ч в одном из матчей разогнался вингер Барселоны Усман Дембеле.

Тройку замыкает представитель Милана Рафаэль Леау, который уступил французу и украинцу всего на 0,1 км/ч.

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