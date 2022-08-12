"Хорошо, что эта победа произошла, потому что нужно эмоционально восстановиться от неудачи в матче с Ромой. Хотя на сборах как выигрыши, так и проигрыши – это нормально, ведь мы готовимся к чемпионату и к Лиге чемпионов.

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Как определяли, кто будет бить пенальти? Тренер и партнеры по команде мне доверяют. Я уже бил и забивал пенальти, так что все логично. Помогает ли в играх отрабатывание ударов на тренировках? Конечно! Не хочу разбрасываться громкими словами, что это залог успеха. Но закономерно: чем больше ты что-то отрабатываешь, тем лучше потом выходит на поле.

Что чувствовал, когда развернули плакат "Стоп войне"? Мучительная тема. Всегда, когда есть хоть какое-то напоминание о войне, испытываешь болезненные эмоции и погружаешься в это", – цитирует Мудрика сайт Шахтера .