Михаил сейчас находится в расположении сборной Украины, которая готовится к матчу квалификации Евро-2024 против Северной Македонии. Мудрик любезно согласился сфотографироваться с болельщиками, собравшимися у автобуса национальной команды.

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Парочка фанатов решили посмеяться над Мудриком, но сделали это подло. Сначала болельщик сделал фото своего друга рядом с вингером Челси, а сразу после этого выкрикнул: "London is Red". Речь идет о том, что главная команда Лондона – это Арсенал, который также пытался подписать украинца.

Мудрик оправданно рассердился на такие слова, но ответил довольно корректно: "Что ж ты фоткаешь тогда?"

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