Поединок Лиги наций Шотландия – Украина (3:0) стал прекрасной возможностью для английских клубов поближе познакомиться с игроками "сине-желтых".

Накануне на трибунах Хэмпден Парк собрались скауты из АПЛ, чтобы воочию увидеть игру украинцев, которые являются трансферными целями их клубов, сообщает 90min.

Шахтер хочет сумасшедшую сумму за Мудрика, – журналист

По информации источника, главной целью ожидаемо стал Михаил Мудрик. Еще прошлым летом воспитанник Шахтера мог оказаться в АПЛ, а после его успешных выступлений в Лиге чемпионов внимание к нему приковано максимально. Также в поле зрения находились Николай Матвиенко и Виктор Цыганков.

На матче сборной Украины присутствовали представители Челси, Арсенала, Брентфорда, Брайтона, Эвертона, Лидса, Ньюкасла, Вест Хэма, Вулверхэмптона и еще нескольких клубов АПЛ, которые предпочли остаться инкогнито.

"Ярмоленка зовсім не видно": війна у Шотландії, а в України все обнулилося – гра, яку використають проти Петракова