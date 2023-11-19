"Это парень, который совершенствуется с каждым месяцем. Он пришел в АПЛ с большим давлением со стороны журналистов и болельщиков. Мудрик был один.

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В предыдущие три года он играл при пустых стадионах из-за COVID и войны. Ему было тяжело в Англии, но я думаю, что этот этап остался в прошлом. Теперь он приносит отличные результаты Челси и сборной Украины", – рассказал Палкин в комментарии La Repubblica.

Напомним, в январе Челси заплатил Шахтеру за Мудрика 70 млн евро+30 млн бонусами. С тех пор вингер провел за "синих" 28 матчей, оформив 2 гола и 2 ассиста.

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