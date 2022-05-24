Вингер Шахтера Михаил Мудрик приближается к своему уходу из донецкого клуба в Бундеслигу.

Мудрик и Байер достигли принципиального согласия по ряду пунктов в будущем контракте, сообщает журналист Мануэль Вет в своем твиттере.

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Обе стороны сильно заинтересованы в сделке, которая находится на завершающих этапах согласования. Ранее сообщалось, что за Михаила могут заплатить 20 млн евро, а самому игроку предлагается 5-летний контракт.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 9 результативных передач. Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн. евро.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 Байер финишировал третьим в Бундеслиге и сыграет в Лиге чемпионов. Туда же пробился и Шахтер благодаря первому месту в УПЛ и дисквалификации российских клубов.

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