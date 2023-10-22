В поединке Челси – Арсенал Михаил Мудрик забил дебютный гол на Стемфорд Бридж. Украинец эффектно перебросил Давида Райю, но повторы показали, что Михаил даже не смотрел на голкипера. Соответственно, сразу появились слухи, что шедевр получился случайным.

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"Да, в моменте с голом Мудрик бил. Честно говоря, Михаил старался. Это не значит, что только он заслуживает похвалы, но Мудрик знал, где расположился вратарь, и что с этой позиции ему можно забить.

Мудрику был нужен первый гол на Стемфорд Бридж. Ему еще предстоит совершенствоваться, но благодаря этому голу, считаю, он будет более уверенным в будущем", – цитирует Маурисио Почеттино BBC.

В активе 22-летнего Михаила Мудрика уже 2 гола за Челси в текущем сезоне. Вингер сборной Украины в кампании 2023/24 сыграл за "синих" 9 матчей.

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