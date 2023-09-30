"Сейчас он пытается быть более открытым, пытается адаптироваться и быть больше вовлеченным в каждую ситуацию. Это – уникальный игрок.

"Мудрику пора приносить пользу": легенда Челси назвал топ-3 звезд, которых не хватает команде Почеттино

Он прилагает огромные усилия, чтобы попытаться интегрироваться и лучше понять, что значит играть в команде", – цитирует Почеттино в своем Твиттере инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 6 матчей (5 в АПЛ и 1 в Кубке Лиги), однако результативными действиями не отличался. Улучшить свою статистику он сможет уже в понедельник, 2 октября, в матче 7-го тура АПЛ против Фулхэма. Начало встречи в 22:00.

Мудрик помог Челси прервать неудачную серию, Забарный и Зинченко тоже вышли в 1/8: Кубок английской лиги