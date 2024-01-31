Издание Football London, специализирующееся на событиях футбольных клубов столицы Англии, обнародовало свое видение плана, который должен помочь Челси успешно сыграть на поле текущего лидера АПЛ.

Ливерпуль – Челси: анонс матча АПЛ

Украинский легионер лондонцев Михаил Мудрик получил ключевую роль. Журналисты Football London считают, что Маурисио Почеттино должен выпустить 23-летнего вингера в стартовом составе вместе с Рахимом Стерлингом и Коулом Палмером.

"Мудрик не поражал в последних матчах, но на бумаге этот матч должен действительно соответствовать стилю игры украинца. Ливерпуль играет с чрезвычайно высокой линией защиты и поэтому довольно часто попадает в ловушку. Невероятная скорость Мудрика была бы самым опасным оружием Челси в таких обстоятельствах", – пишут об украинце.

Напомним, матч Ливерпуль – Челси состоится сегодня, 31 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:15. Михаил Мудрик в этом сезоне АПЛ 17 раз выходил на поле, забив три гола и отдав один ассит.

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