"Мудрик – очень талантливый игрок. Прежде чем говорить о футболе, ему нужно комфортно чувствовать себя, иметь силу в теле. У него изначально были трудности. Если не ошибаюсь, на Евро U-21 он сыграл всего один матч. Не мог стабильно тренироваться. Постоянно что-нибудь случается.

"Он был совершенно ничтожным": экс-нападающий сборной Англии разнес Мудрика и трансферы Челси

Мы работаем над тем, чтобы помочь Мудрику набрать оптимальные кондиции. И только тогда он станет показывать свой футбол. Никто не может выдавать максимум, когда не ощущает силы в теле. Надеюсь, что в следующие недели он отыщет свою форму", – цитирует Почеттино издание Football London.

Мудрик за полгода в Челси не стал основным. Даже после летней перестройки и травм конкурентов (Нкунку, Чуквуэмека) украинец не получил места в старте. Из-за нового повреждения Михаил сыграл всего 20 минут в последних двух турах АПЛ.

Мудрик в Арсенал – команде Зинченко предложили невероятный обмен, английский инсайдер назвал сенсационную причину