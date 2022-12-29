"Большая честь получить эту награду в таком клубе. Спасибо всем болельщикам, которые верят в меня и кто голосовал за меня. Я всегда остаюсь голодным и такая награда только дает мне мотивацию работать еще больше.

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Без такого тренерского штаба и без таких партнеров по команде я бы ничего не показал. Спасибо за доверие и поддержку. С Богом возможно все", – написал Мудрик в Instagram.

В нынешнем сезоне Михаил уже провел 19 матчей, в которых отличился двумя голами и девятью ассистами.

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