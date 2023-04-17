"У Михаила были моменты, когда он выглядел реальной угрозой. Нам нужно попытаться найти способы создавать моменты для него на регулярной основе.

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Мне нравится работать с ним. Вы должны понимать, что он новый игрок и не так давно в АПЛ. Это настоящий талант, хотя пока что и сырой. Важно, как мы сможем внедрить его в команду", – сказал Лэмпард в комментарии Chelsea TV.

Напомним, Мудрик провел за Челси 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 ассистами. "Синие" после 31-го тура идут в турнирной таблице АПЛ на одиннадцатой строчке, набрав 39 очков.

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