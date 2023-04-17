"Мудрик – настоящий талант": Лэмпард призвал игроков Челси больше играть на украинца
Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями относительно своего подопечного.
"У Михаила были моменты, когда он выглядел реальной угрозой. Нам нужно попытаться найти способы создавать моменты для него на регулярной основе.
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Мне нравится работать с ним. Вы должны понимать, что он новый игрок и не так давно в АПЛ. Это настоящий талант, хотя пока что и сырой. Важно, как мы сможем внедрить его в команду", – сказал Лэмпард в комментарии Chelsea TV.
Напомним, Мудрик провел за Челси 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 ассистами. "Синие" после 31-го тура идут в турнирной таблице АПЛ на одиннадцатой строчке, набрав 39 очков.
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