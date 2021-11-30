"Можно сворачивать эту лавочку. Для меня эта номинация закончилась. Точнее, номинация в таком виде. Месси великий, Месси гений, Но! С этим ему теперь жить.

"Месси не должен был побеждать": Кроос назвал двух игроков, которые должны были опередить Лео в борьбе за "Золотой мяч-2021"

Он сам понимает, что в эти пандемийные два года лучшим он не был. А в Париже он стал просто посредственной копией самого себя. И в этом нет ничего удивительного или страшного. Легенды, какие бы они ни были, рано или поздно уходят. Сегодня Лео ушел. И думаю, не только для меня. Он действительно самый лучший футболист для нескольких поколений. Он эпоха.

А вот лучший футболист этих двух лет – Левандовски. И это правда. И "Золотой мяч" должны были отдавать ему. У меня на сегодня все", – написал Калиниченко на своей странице в социальной сети Telegram.

Напомним, нынешний "Золотой мяч" стал седьмым для Месси. Ранее он получил титул лучшего в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

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