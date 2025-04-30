– Роль Андрея Николаевича в команде – насколько она серьезна?

– Ты не представляешь себе. Когда он в команде – это, можно сказать, наш старший брат, батя. К нему можно спокойно подойти и поговорить на любую тему.

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Добрый, порядочный, классный и открытый человек. Приятно с ним общаться. Мы должны ценить то, что такой игрок вернулся в родной клуб из-за границы и сейчас дает очень много как на футбольном поле, так и в коллективе в целом.

– То есть его роль как лидера очень велика?

– Очень весомая , – сказал Пихаленок в интервью SportArena.

Напомним, Ярмоленко вернулся в Динамо летом 2023 года. Всего за киевский клуб Андрей Николаевич провел 389 матчей, в которых забил 155 голов и отдал 96 результативных передач.

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