Накануне сборная Украины провела свой второй спарринг в рамках подготовки к чемпионату Европы, который состоится в Германии. Соперником "сине-желтых" в Варшаве стала команда Польши, которая неожиданно победила со счетом 3:1. Украинцы уже на 30-й минуте горели 0:3, но сумели забить гол “в раздевалку”.

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Матч вызвал немалый интерес у болельщиков, одним из которых оказался и премьер-министр Польши Дональд Туск. После финального свистка он опубликовал пост в своем Твиттере. "Матч завершился, поэтому можно снова пожелать Украине победы", – написал чиновник в соцсети.

Напомним, обе команды перед стартом на Евро-2024 проведут еще по одному спаррингу: Польша сыграет с Турцией, а Украина сойдется с Молдовой.

К слову, "Кадра" в групповом турнире континентального первенства будет бороться со сборными Франции, Нидерландов и Австрии, а соперниками "сине-желтых" будут Бельгия, Румыния и Словакия.

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