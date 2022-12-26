"Я не люблю говорить о деньгах, когда речь идет о таком футболисте. Все видят, что это выдающийся игрок. Спросите у человека, который ничего не знает о футболе или давно его не смотрел: "Как ты думаешь, сколько Джуду Беллингему лет?" Не думаю, что ответ будет близок к правде, можно подумать, что ему 28-29 лет, ведь он показывает такой зрелый футбол.

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Он отлично провел чемпионат мира. Его игра была просто выдающейся. То, что он умеет, сложно научиться, а то, в чем он может стать лучше, легко усвоить. Это очень хороший игрок. Что я еще могу сказать? Я считаю так уже два или три года после его прорыва в Дортмунде. Уже все об этом знают, но я не понимаю, какое значение это имеет для финансовой стороны вопроса.

Полагаю, если мы все действительно хотим помочь ему, то не стоит слишком много говорить о деньгах. Говорю об этом с точки зрения сборной Англии. Не ставьте препятствий на пути его развития", – цитирует Клоппа Sky Sports .

По информации прессы, Реал выиграл борьбу у Ливерпуля за хавбека Боруссии Дортмунд. Ценник на него стартует от 100 миллионов евро.