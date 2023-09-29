Главный тренер Жироны Мичел считает, что встреча с Реалом в восьмом туре Ла Лиги будет очень сложной для его команды.

"Никто не ожидал, что мы сыграем против Мадрида, когда мы будем лидерами в таблице. Это наша заслуга, но Реал проиграл только одну встречу, а остальные они выиграли. Это команда, которая бегает больше всех, они очень сильны физически, техничны и придерживаются своей тактики.

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Данные говорят о том, что Мадрид первый во многих концепциях игры. Трудно анализировать, не думая о том, что будем страдать на многих этапах. У нас есть четкое представление о том, как играть, но они, несомненно, будут доминировать над нами, хотя мы никогда не теряли своей идентичности в предыдущих семи турах.

Это очень сложный и тяжелый матч. Я бы предпочел иметь больше времени после Вильяреала, чтобы игроки могли отдохнуть и восстановиться.

Можно пересчитать на пальцах одной руки, когда Реал не был фаворитом в матче. Они привыкли играть каждые три дня и побеждать. В прошлом году мы выиграли игру, но им не нужно помнить об этом, чтобы мотивировать себя. Я ожидаю только лучшего Мадрида, а также лучшей Жироны", – цитирует Мичела Marca.

Сейчас "красно-белые" лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, имея 19 очков. "Сливочные" отстают от первой строчки на один балл.

Напомним, команда Цыганкова и Довбика сыграет против Реала в субботу, 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

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